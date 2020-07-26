” السعودية” تسجل 1968 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدد الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها رسميا عقب رصد عدد الحالات المصابة التي تواجدت في المستشفيات وقامت الاجهزه الطبيه باجراء الفحوصات الطبية اللازمه للتاكد من اصابه هذه الحالات بفيروس كورونا والاعلان الرسمي عن عدد الحالات من خلال بيان رسمي تعلن عنه الوزارة رسميا.

وزارة الصحة تعلن عدد اصابات فيروس كورونا اليوم

اكدت وزارة الصحة في بيانها اليومي تراجع عدد الاصابات التي تم تسجيلها اليوم للمرة الاولي تكسر المملكة العربية السعودية حاجز ال ٢٠٠٠ اصابة بفيروس كورونا مسجلة اليوم ١٩٦٨ حالة ليصل اجمالي الحالات المصابه في المملكة العربية السعودية ٢٦٦٩٤١ حالة كما سجلت وفيات ٣۰ حالة وفاة ليرتفع اجمالي حالات الوفاة الي 2733 حالة.

سجلت المملكة ايضا ارتفاع حالات الشفاء مسجلة 2541 حالة اليوم لترتفع حصيلة المتعافين 220323 حالة، كما سجلت الحالات النشطة 43885 حالة من بينها 2120 حالة حرجة وهي الحالات التي تحتاج رعاية طبية مكثفة تقوم بها وزارة الصحة السعودية علي مدار اليوم لتحسين اعراض فيروس كورونا التي يعاني منها المرضي.