“الصحة السعودية” تسجل 1993 إصابة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية بيانها اليوم عن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي يتم رصدها من جميع المستشفيات والمراكز الطبية التي تستقبل حالات اشتباه فيروس كورونا لإجراء الاختبارات الطبية لها للتأكد من أصابتها، وإستخدام البرنامج العلاجي المناسب طبقا لبروتوكول العلاج التي تقوم به السعودية.

الصحة السعودية تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين

واصلت المملكة العربية السعودية اليوم إنخفاض الحالات المسجلة لفيروس كورونا التي رصدتها المستشفيات على مدار ال 24 ساعة الماضيين كما ارتفعت حالات الشفاء اليوم لتواصل المملكة جهودها حتى الوصول إلى صفر إصابات من covid 19 المستجد لتسجل بتسجل اليوم 1993 إصابة كان جديدة لترتفع إجمالي حصيلة الإصابات 268934 جنيه، كما سجلت حالات الوفاة اليوم 27 حالة وهو انخفاض جديد في حالات الوفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2760 حالة.

سجلت الصحه اليوم حالات التعافي الجديده 2613 حاله ليرتفع إجمالي حالات المتعافين 222936 حالة، ويبلغ عدد الحالات النشط التي ما زالت تتلقى علاج فيروس كورونا 43238 حالة من بينها 2126 حالة حرجة تخضع جميعها لتلقي العلاج اللازم لها.