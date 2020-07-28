عيد الأضحى
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية

“متحدث الصحة السعودية: يوضح كيفية قضاء أجازة عيد الأضحى في زمن كورونا

ريم بركات ‏ساعتين مضت صحة و جمال

أيام قليلة و يحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك في مختلف الدول العربية والاسلاميه منهم المملكة العربية السعودية التي تشهد تراجعا ملحوظا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء وتراجع عدد الحالات الحرجة، ما جعل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية دكتور محمد العبد العالي يطلق عدد من التعليمات  لجميع المواطنين والمقيمين عن كيفية قضاء أجازه عيد الأضحى المبارك.

متحدث الصحة يشدد على الإلتزام بالتعليمات الصحية

شدد الدكتور محمد العبد على ضرورة الإلتزام بجميع تعليمات الصحية والوقائية مع استمرار انتشار فيروس كورونا في العالم مؤكدا أن الوزارة لا تريد أن تكون أجازه عيد الأضحى مصدرا  للخطر وانتقال العدوى بعد التراجع على الحالات الفترة الحالية والاستمرار حتى الوصول لتسجيل صفر إصابات.

مطالبا الجميع بالتباعد الإجتماعي إرتدادء الكمامة الطبية الإلتزام بأن يكون أقصى عدد للتجمع خمسين شخصآ مع الحرص على غسل اليدين دائماً وتعقيمها عند الخروج من المنزل و عند العودة خلال فترة اجازه عيد الاضحى المبارك للحد من انتشار ‏covid 19 او التعرض للخطر.

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