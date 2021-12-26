الصين تسجل أعلى إصابات كورونا منذ 4 شهور

أعلنت وزارة الصحة الصينية أنها قامت بتسجيل 140 إصابة جديدة، وهو ما يعد الرقم الاكبر خلال 4 شهور، رغم أن السلطات المعنية تحاول أن تحتوي الجائحة في أكثر من منطقة مثل مدينة شيان التي يخضع الملايين من قاطنيها لإجراءات الحجر الصحي، منذ الخميس في نهاية الأسبوع المنقضي، بعدما قامت بتسجيل 330 إصابة مختلفة الأعراض.

السلطات الصينية أعلنت حالة التأهب القصوى، في ظل استعدادها لتنظيم دورة الألعاب الشتوية في عاصمتها بكين، ورغم أن عدد الحالات اليومية الرسمية بلغ أقل مستوياته، في إطار استراتيجية “صفر كورونا” التي تطبقها بكين، المتضمنة بعض القيود الإضافية إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادات كبيرة.

التلفزيون الصيني أظهر اصطفاف آلاف الصينيين في شيان، في طوابير ضخمة خارج مراكز الاختبار، تنفيذا لتعليمات السلطات التي تسعى إلى وقف انتشار المرض من خلال زيادة عمليات الفحص والتطعيم، فوفقا لقرارات “الخميس” لم يعد مسموحا للأسرة التي تقطن نفس الوحدة السكنية إلا بإرسال فرد واحد لابتياع الاحتياجات المنزلية كل 48 ساعة بعد الحصول على إذن خاص.