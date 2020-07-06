معايير صحية دقيقة لاختيار حجاج موسم حج 1441 هجرية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بتطبيق المعايير الصحية التي ستكون بمثابة المحدد الأساسي لاختيار الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، بعد الموافقة السماح بإقامة مناسك الحج في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بشكل عام والمملكة العربية السعودية أيضاً.

المعايير الصحية لاختيار الحجاج 1441 هـ

سيتم اختيار الحجاج من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

كما أن المواطنين غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر التي تعلن عنها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

حددت وزارة الحج والعمرة أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج.