المملكة تعلن شروط الحج هذا العام والاكتفاء على الحج الداخلي فقط

أعلنت المملكة العربية السعودية سروط الحج هذا العام المختلف عن أي عام آخر في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا التي احالت فتح باب الحج لجميع المسلمين في العالم كما يحدث كل عام، وأكدت المملكة على الاكتفاء بالحج الداخلي فقط.

شروط الحج

جاء من الشروط التي أعلنت عنها المملكة ان تكون نسبة الحجاج لغير السعوديين 70 في المائة، وتكون نسبة السعوديين 30 بالمائة فقط.

تقتصر نسبة الحجاج السعوديين على الممارسين الصحيين، وأيضا رجال الأمن الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ويتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين.

اما المقيمين فتكون الأولوية لمن ليس يعانون من أمراض مزمنة، ومن يمتلك شهادة الفحص بي سي ار، والتي تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأيضا لمن لم يقوم بأداء فريضة الحج من قبل، وتتراوح أعمار المقيمين من 20 ل 50 عام.

الإقرار بالالتزام بمدة الحجر التي ستعلن عنها وتقررها وزارة الصحة السعودية، ويمكن لجميع المواطنين المقيمين في المملكة وتنطبق عليهم الشروط الدخول على موقع وزارة الحج للتسجيل حيث ينتهي التسجيل غدا الجمعة.