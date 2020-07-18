خطوة بخطوة تعرف على الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية

يقترب عيد الأضحى المبارك على الأمة الإسلامية والعربية الأمر الذي يتطلب الكثير من الإجراءات و الاستعدادات التي تحتاج للكثير من الوقت، منها الاضحية التي يطرح المسلم الكثير من الأسئلة للتأكد من سلامة الخطوات التي يقوم بها بداية من عملية شراء الذبيحة، وحتى تقسيمها على الفقراء طبقا للتقسيم المتعارف عليه، ومن الأسئلة الهامة الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية.

ماهي الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية

قدم الشرع والسنة الكثير من المعلومات حول طريقة الذبح منها أن يقوم المضحي بالتسمية قبل الذبح وقول بسم الله، والله وأكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني، وأما في حالة كان يذبح عن غيره فيقوم بذكر فلان وال فلان.

للقيام بعملية الذبح فيتم توجيه الاضحية إتجاه القبلة على الجانب الأيسر، ونقوم بذبح بالسكينة ويجب أن تكون حادة بحيث لا يتم تعذيب الحيوان ويتم الذبح خلال ثواني قليلة مع مراعاة ان لا تكون عملية الذبح تصل للعظم، وانما يتم قطع الوريد، وتترك لمدة خمسة دقائق حتى يتم التخلص من الدماء.