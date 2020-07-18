ماهي الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضحية؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم اول أيام عيد الأضحى المبارك على حسب الحسابات الفلكية التي أوضحت قدوم العيد الكبير خلال شهر يوليو الجاري، وتحديدا تحتفل الأمة الإسلامية والعربية في 31 يوليو 2020 بالأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مختلفة في الدول العربية لتقديم الأضحية بصورتها الصحيحة، والطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضحية.

ماهي الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضحية

أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة توزيع لحوم الأضحية بالطريقة الصحيحة للتاكد من حصول الفقراء على لحومهم، أشارت ان المسلم يمكنه التصدق بالحومها كاملة، او تقديمها هدية او الاستفادة الكاملة بها.

استنادا للحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه

ويبقى الأفضل هو تقسيم الأضحية الي ثلاثة أقسام قسم لصاحب الاضحية، وثلث للتهادي به الأقارب ، وثلث للفقراء والمحتاجين ويعد ذلك أفضل الطرق التي توزع بها لحوم الذبيحة حيث يستفاد الجميع من اللحوم خاصة الفقراء الذين يوجد منهم نسبة كبيرة تنتظر الحصول على اللحوم في عيد الأضحى المبارك خاصة العام الحالي الذي يعاني منه من البطالة وتوقف العمل تأثرا بأزمة فيروس كورونا.