مركز الفلك الدولي: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك 2020

أوضح مركز الفلك الدولي متى موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية والإسلامية التي تنتظر رؤية الهلال لمعرفة موعد وقفة عرفة، والقيام بكافة الاستعدادات التي تقوم بها الأمة الإسلامية كل عام مع قدوم العيد الكبير.

متى موعد عيد الأضحى

تقوم البعض من الدول العربية بتحري رؤية الهلال منها المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، وتقوم كل من دولة المغرب وسلطنة عمان بتحري الهلال غدا الثلاثاء، واوضح مركز الفلك الدولي ب ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة ان يوم الخميس الموافق 30يوليو الجاري سيكون يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 هو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

جاءت تصريحات مركز الفلك وفقا للحسابات الفلكية، ومن المقرر أن تعلن الدول العربية نتيجة تحري الهلال والإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك وفقا للتحري، ومن المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية موعد وقفة عرفة عقب تحري رؤية الهلال اليوم الإثنين، مع مواصلة كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج ضمن خطة محكمة من الجانب الصحي والأمني وجميع الجوانب الأخرى.