دار صك العملة البريطانية تكرم ألتون جون

قامت دار صك العملة بالمملكة المتحدة البريطانية اليوم بالإعلان عن مجموعة من العملات المعدنية التي تكرم عن طريقها اسطورة الموسيقى والفن البريطاني ألتون جون وذلك عن طريق وضع رموز خاصة به على تلك العملات مع المحافظة علي عدم اظهار وجهه حيث ان القانون في المملكة المتحدة يمنع ظهور وجهه اي شخص علي قيد الحياه علي العملات باستثناء الملك والملكة.

بريطانيا تكريم ألتون جون بإصدار عملات تذكارية خاصة به

كلفت دار الصك المصمم التشكيلي برادلي مورجان بتصميم صور تعبر عن الفنان ألتون جون وقام بتصميم العديد من الصور التعبيرية التي تعبر عنه مثل رسم نضارته التي يشتهر بها أو القبعة الخاصة به التي تصنع من القش ويشتهر بها الموسيقي البريطاني وكتبت دار صك العملة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر قائله “في هذه الأوقات الغريبة لموسيقى يمكن أن تكون منشطاً رائعاً .. الاحتفال بأكثر من 300 مليون ألبوم غنائي تم بيعه في أنحاء العالم نحتفي خلال العام الجاري بالرجل الصاروخي المستعد للانطلاق”.

يذكر أن دار صك العملة البريطانية قد قامت بتكريم العديدين من خلال صك عملات تذكاربة خاصة بهم مثل ويليام شكسبير و اسحاق نيوتن وجاين أوستن.