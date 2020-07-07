منظمة الصحة العالمية: ندرس انتقال فيروس كورونا عبر الهواء وليس الرذاذ فقط.. والفيروس لم يبلغ ذروته حتى الآن

تواصل كل يوم منظمة الصحة العالمية الجهود العلمية التي من دورها تكشف الكثير من الغموض، والتركيب الجيني الذي يشهده فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وحتى اليوم حيث مازال العلماء، والأطباء لم يصلون رسميا للقاح فعال للفيروس.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا لم يبلغ ذروته حتى الآن

أكد تيدروس ادهانوم على سرعة إنتشار فيروس كورونا في العالم مشيرا أن عدد الإصابات تجاوز 11 مليون شخص، وبلغ عدد الوفيات 535 الف حول العالم، وحتى اليوم لم يصل الفيروس الغامض الي ذروته.

أشار ادهانوم الي قيام المنظمة حاليا بدراسة حول انتقال الفيروس خلال الهواء، وليس خلال الرذاذ فقط وذلك عقب تصريحات بعض الأطباء بأنه ينتقل في الهواء وليس الرذاذ فقط مطالبين المنظمة بتحديث الدراسات حول الفيروس وطريقة الانتقال.

طالب رئيس المنظمة من جميع الأشخاص في العالم بالالتزام بارتداء الكمامة، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن التي لا توجد بها تهوية والحرص على التباعد الجسدي فجميعا إجراءات صحية تقي وتحد من إنتشار فيروس كورونا بين الأشخاص وبعضهم.