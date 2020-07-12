مذنب “نيووايز” يظهر في سماء المملكة من الثلاثاء إلى السبت

صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن المذنب نيووايز سيكون مرئيا في سماء المملكة العربية السعودية بداية من غروب شمس الثلاثاء المقبل وحتى السبت.

مذنب نيووايز

أعلن أبو زاهرة أن أول فرصة مسائية لرؤية المذنب نيووايز، ستبدأ بعد غروب شمس اليوم، الأحد، لأنه سيكون على إرتفاع 5 درجات فوق الأفق الشمالي، الشمال الغربي بعد 80 دقيقة من غروب الشمس.

عند حلول يوم الثلاثاء 14 يوليو، سيكون إرتفاع المذنب قد تضاعف إلى 10 درجات، وسيقع إلى أعلى يمين موقع غروب الشمس، وبحلول 19 يوليو سيكون قد تضاعف مرة أخرى إلى 20 درجة، وفي ذلك الوقت سيكون قد انتقل إلى الأفق الشمالي الغربي، لذلك فإن أفضل وقت لمشاهدة المذنب نيووايز خلال المساء سيكون في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن رؤية المذنب تحتاج إلى ظروف جوية جيدة حيث مذنب لامع مثل نيووايز يمكن طمسه عبر غيوم الأفق الرقيقة، الضباب، الهواء الرطب، الدخان، توهج الشفق وخاصة أضواء المدينة، لذلك كلما ابتعدت عن إضاءة المدن كلما كانت السماء مظلمة وتتحسن رؤية المذنب ويفضل استخدام المناظير.