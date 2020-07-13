فوائد عشبة ذيل الحصان في تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا

عشبة ذيل الحصان التي يطلق العديد من الأسماء ولكن فوائدها واحدة، فهي تحتوي على الكثير من المنافع التي لا يمكن حصرها، العشبة من النباتات الأولى التي تنتمي إلى فصيلة الكنباثية وتنمو في عدد من أنحاء العالم مثل أوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية، حيث تستخدم عشبة ذيل الحصان في طب الأعشاب والعلاج بمستخلصات النباتات الطبية من أجل دعم الصحة.

فوائد عشبة ذيل الجصان

تحتوي أغصانها وسيقانها على نسبة كبيرة من الكلوروفيل بدلا من الأوراق حتى يتم عملية التمثيل الضوئي.

يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن يجب تناوله تحت إشراف الطبيب لتحديد الكمية المطلوبة.

تقوي مناعة الجسم ويقي من خطر التعرض لمسببات الأمراض والعدوى.

تحتوي على مضادات الأكسدة أي أنها تقي من أمراض السرطان.

غنية بمركبات تعمل كمضادات حيوية.

عشبة طاردة للسموم من الجسم.

تقوي العظام.

تقلل من التهابات الجسم.

تحافظ على صحة البشرة.

تقوي الشعر وتحسن صحته.

يمنع استخدامها في الحالات التالية:

المرأة الحامل وأثناء فترة الرضاعة.

حالات إدمان الكحول.

الشخص المصاب بحساسية من الجزر والنيكوتين.

مرضى السكري.