الإمارات تعتمد تقنية “الليزر” في فحص كورونا

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقنية “دي.بي.آي” (DPI) التي تعتمد في الأساس على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث يقوم الجهاز بفحص عينات الدم مع قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19.

تقنية جديدة لفحص كورونا

وأضافت أن تقنية الـ”DPI” تعتبر خطوة أولى لتحديد المشتبه بإصابتهم بالفيروس قبل إجرائهم مسحة الأنف، وهي أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعي فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة، أما في حالة ظهور النتيجة الإيجابية للأشخاص من خلال هذا الجهاز ينتقل إلى إجراء مسحة الـ”PCR”.

يعتمد هذا نظامَ على تقنية الذكاء الاصطناعي المتطور في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا مما يساعد على فحص مجموعات كبيرة من الأفراد في الوقت نفسه، كما يساعد هذا الجهاز على تحديد الأشخاص الذين يعانون من التهابات نتيجة الإصابات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا المستجد وبالتالي حصر إجراء فحوصات مسحة الأنف “PCR” عليهم للتأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19.