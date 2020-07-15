المرور: استعمال فرامل السيارة بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعتبر مخالفة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن استخدام مكابح “فرامل” المركبة بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية، حيث أعلن “المرور” عبر حسابه بـ”تويتر”، أن قيمة الغرامة المالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال، على أن يكون استخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط، ووثق المقطع المتداول شخصاً يقود سيارة، وفجأة قام بالضغط على المكابح من باب اللهو والضحك هو ومرافقه، فكادت السيارة التي تسير خلفه تصطدم به، لولا يقظة قائدها الذي تمكن من التحكم في سيارته في آخر لحظة وتفادى الاصطدام.

الغرامات المالية للمخالفات المرورية

الغرامة المالية (100-150) ريالا

عند قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها وترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها

الغرامة المالية (150-300) ريال

في حالة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار والرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترا

الغرامة المالية (300-500) ريال

في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة ورمي أجسام خارج المركبة والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة والانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة واستعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة