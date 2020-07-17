فوائد تناول النعناع بالعسل على الريق للصحة

يعتبر النعناع بالعسل من المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها في الصباح الباكر على الريق، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، منها الأملاح المعدنية، والفيتامينات، والسكريات، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة وغيرها من الفوائد الاخرى التي سنتعرف عليها بالتفصيل اليوم.

فوائد النعناع بالعسل

يحسن مزيج النعناع بالعسل من عمل الجهاز الهضمي، ويقيه من الإصابة بالمشاكل والاضطرابات المتنوعة، والتي تشمل الإمساك، وعسر الهضم، بالإضافة إلى الغازات ومشاكل القولون، يعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الحساسية في فصل الربيع، والربو، والتهابات الشعب التنفسية والرئتين، وغيرها، بالإضافة إلى تسريع الشفاء من الإنفلونزا، ونزلات البرد.

تسكين آلام الجسم المختلفة حيث يسكن مزيج العسل والنعناع الآلام خاصةً آلام الدورة الشهرية عند النساء، حيث إن هذا المزيج يحتوي على الموادّ المهدئة والمضادة للألم والالتهاب، ويقوي الجهاز المناعي هذا المشروب من شأنه تنقية الجسم من السموم كالمواد الحافظة، والصبغات، كما أنّه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لنعناع يحفّز من عملية الهضم، وامتصاص المغذّيات، بالإضافة إلى أنّه يحوّل الدهون المتراكمة في الجسم إلى طاقة.