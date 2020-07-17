إنجاز جديد للمرأة السعودية فوز الأميرة ريما بعضوية الأولمبية الدولية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على الدعم المستمر لجميع أوجه العمل الرياضي سواء كان داخليا أو خارجيا ن حققت بالفعل أعلى المناصب القيادية في الهيئات واللجان الدولية بفضل هذه الرعاية والدعم والاهتمام.

فوز الأميرة ريما بعضوية الأولمبية الدولية

جاء ذلك إثر فوز صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية بالانتخاب في إنجاز جديد للمرأة السعودية بشكل عام وللرياضة السعودية بشكل خاص، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الـ136 الذي عقد “عن بعد” اليوم برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

كما أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ثالث شخصية سعودية تفوز بالمنصب بعد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للأميرة ريما بنت بندر على هذا الإنجاز، الذي يؤكد قدرة الكوادر الرياضية السعودية على التواجد في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأولمبية الدولية التي تُعد الهرم الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنياً أن تساهم مع زملائها في رفع مستوى الرياضة الأولمبية عامة، والسعودية خاصة.