الإعلان عن أول كمامة تقتل كورونا بنسبة 99%

أعلن فريق من العلماء بجامعة تورنتو بكندا أن كمامة وجه من صنع شركة كندية قادرة على تعطيل فيروس كورونا المستجد حيث يحتوي السطح الخارجي للكمامة على طلاء له القدرة على قتل 99 في المئة من الفيروس في خلال دقائق معدودة، وفق ما نقلت قناة الحرة عن موقع “كومبليكس” الكندي، تتوفر الكمامة الجديدة للبيع بثمن 7 دولارات كندية أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية.

أول كمامة تقتل كورونا

أخضع الباحثون في الجامعة الكمامة لاختبارات مكثفة في نهاية تلك الاختبارات أن تلك الكمامة تعمل على تعطيل الفيروس، والكمامة صنعت من شركة “تريوميد” ومقرها مقاطعة كيبيك، وتعد “الأولى من نوعها في العالم”، حسب الشركة المصنعة.

أوضحت دراسات عدة فاعلية الكمامات في تقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وفرضت العديد من الدول على مواطنيها ارتداء الكمامات عند الخروج إلى الأماكن العامة، كما أن منظمة الصحة العالمية تنصح الحكومات على تشجيع المواطنين لارتداء الأقنعة غير الطبية، والمصنوعة من القماش، خاصة في الأماكن التي يصعب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي.