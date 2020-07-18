أعراض في العينين تدل على مشكلات خطيرة في الجسم

كشف العينان كل ما يدور في الجسد، ويظهر فيها أي خلل ينتابه، في الوقت الذي نشاهد فيه الأعراض العادية كالمياه الزرقاء والغلوكوما وإعتام العدسية، وغيرها، فهي أيضاً دليل دقيق للأجزاء الأخرى من الجسم، حيث العينان تقدمان قرائن مختلفة، حيث أنهما متصلتين بالجهاز العصبي المركزي، وكل شيء يؤثر في الجسم يظهر عليهم، أي أعراض قد تمر بها من خلال الرؤية أو تغير في شكلهما يكون مؤشراً إلى خلل خطير

أعراض في العينين تدل على مشكلات

ارتفاع الكولسترول

من يعاني الكولسترول وارتفاع نسبه، يمكن أن يمر بفقدان عابر للرؤية أي يذهب ويأتي، مثل ستار ظل يسدل فوق عينيه، وهي علامة على أن الشريان السباتي لهذا الفرد يعاني عدم وصول الدم للعينين

مشكلات الغدة الدرقية

وهي على شكل فراشة في العنق، تسيطر على العديد من الهرمونات التي تنظم النمو والأيض، وحين لا تعمل الغدة الدرقية بشكل سليم،

السكتة الدماغية

فقدان البصر الفجائي يمكن أن يكون مؤشراً إلى سكتة دماغية، أو على وشك حصولها، لأن فقدان البصر نتيجة جلطة دماغية ناجمة عن تضرر الأعصاب