تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة.. وغداً الثلاثاء المتمم للثلاثين من ذي القعدة

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير يوم الاثنين، لذلك يكون يوم غد هو المكمل للشهر، ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما ينتظر أن تصدر المحكمة العليا السعودية قرارا بهذا الشأن، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج الرسمية لتحري رؤية الهلال في المملكة، حيث دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الإثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.

رؤية هلال شهر ذي الحجة

قالت المحكمة، في بيان، إنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ، كما يتوقع أن تصدر المحكمة العليا بياناً بأن غداً (الثلاثاء) هو اليوم الثلاثون من شهر ذي الحجة.

كما دعت المحكمة الجميع في بيانها قائلة:” وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة“.