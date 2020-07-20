فوائد الصمغ العربي للقولون ولصحة الجسم عظيمة

يحتوي الصمغ العربي على نسبة كبيرة من الألياف، التي تساعد في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي كما أثبت الباحثون أن الصمغ العربي يساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي، بالإضافة الى التخفيف من أعراض الإمساك، الإسهال، وعلاج إضطرابات الأمعاء، يعتبر مصدراً جيدًا للألياف، لأنه يحتوي على ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، والتي ليست مفيدة فقط للنظام الغذائي، ولكنها مهمة للسيطرة على نسبة الكوليسترول في الدم.

فوائد الصمغ العربي

مفيداً لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يقلل من الدهون في الجسم، وله القدرة في الحفاظ على الوزن الصحي، وهو ما يقلّل من نسبة الدهون في الجسم،

يعتبر الصمغ العربي من المواد الغذائية المتكاملة العناصر التي تعمل على تعويض النقص الناتج من الطعام، كما يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف التي تذوب في الماء وفي الكالسيوم.

يساعد الصمغ العربي على علاج أمراض الكلى، لأنه يحافظ على معدلات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، يحتوي الصمغ العربي على مستويات عالية من الألياف، يخفّض من نسبة السكر في الدم ويساعد على التئام الجروح.