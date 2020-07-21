هدف: يجدد دعوته للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية”

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته للموظفين والباحثين عن عمل، للالتحاق والتسجيل في الدورة التدريبية (الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي) من خلال منصة “دروب”، حيث تهدف الدروة التدريبية إلى التعريف بنظام ولوائح العمل السعودي، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية.

دورات هدف

تغطي الدروة ثلاث محاور رئيسية منها حقوق العامل، وواجبات العامل اتجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل، حيث يتم تقديم الدورات التدريبية عبر مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لكافة المهارات الوظيفية الأساسية بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، حيث يحصل الشخص المتدرب على شهادات إتمام للدورة التدريبي فور إنهاء متطلباتها.

يهدف برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، وتدريب الموظفين والباحثين عن عمل والطلاب، بغرض تأهيلهم والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

بالإضافة إلى مساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، والراغبين في الحصول على فرص عمل أفضل.