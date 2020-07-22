السديس: 100 مليون يستمعون لخطبة عرفات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس أنه لا مجال للمزايدين والمغرضين فيما يتعلق بأداء المملكة لرسالتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والمملكة تقدم الخدمة لضيوف الرحمن تبتغي مرضاة الله ولا تريد جزاء ولا شكورًا من أحد.

خطبة عرفات

قال السديس إن الرئاسة جندت كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وسُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى درجة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة والراحة لضيوف بيت الله الحرام.

الرئاسة عقدت الكثير من الاجتماعات مع الجهات الأمنية والصحية وتم رسم مسارات في الطواف والسعي تشمل أداء النسك للحجاج متباعدين بدون تلامس للأجساد بين الناس، كما أن الحج هذا العام جاء في ظروف استثنائية والجميع على قدر المسؤولية لضمان صحة وسلامة الحجاج.

وقال إنه صدرت الموافقة الكريمة على أن تتولى الرئاسة ترجمة خطبة عرفات هذا العام بعشرة لغات بدلاً من خمسة لغات ويستفيد من سماعها أكثر من ١٠٠ مليون مستمع في مشارق الأرض ومغاربها من خلال أربع منصات على مستوى العالم.