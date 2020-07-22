إطلاق برنامج الدوام المرن لمساعدة الباحثات عن عمل

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية إطلاق برنامج الدوام المرن لتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنات الباحثات عن عمل، وذلك خلال مشاركة المشرف العام على الوكالة المساعدة لتنمية رأس المال البشري فيصل بن أحمد قطان مؤخرا في اجتماع خبراء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار «حماية صحة وحقوق النساء في ظل أزمة كورونا»، عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية..

مزايا برنامج الدوام المرن

توفير بيئة عمل جاذبة تتوافق مع الاحتياجات الأسرية

إمكانية إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل

تحديد أوقات الورديات والمناوبات، بما يتناسب مع مقتضيات العمل

اختيار الموظف 7 ساعات تناسبه بدءاً من 9 صباحاً وحتى 4 مساءً

كما تخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية

عدم خضوع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.

ذكر قطان في الدور الهام الذي يقوم به المجلس العربي للسكان والتنمية في استعراض ومناقشة الآثار المترتبة عن انتشار جائحة فيروس كورونا على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، كما ناقش قطان جهود المملكة في تخطي الأزمة.