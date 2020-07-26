البيئة تعلن المواعيد الجديدة لصرف دعم صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، تغيير موعد صرف دعم صغار الماشية، مشيرةً إلى طريقة الحصول على الدعم، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن موعد صرف دعم صغار الماشية سيكون بتاريخ 9/8/2020م، وذلك لتوافق موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الحصول على دعم صغار مربي المواشي يتطلب 11 شرطًا تشمل: