البيئة تعلن المواعيد الجديدة لصرف دعم صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، تغيير موعد صرف دعم صغار الماشية، مشيرةً إلى طريقة الحصول على الدعم، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن موعد صرف دعم صغار الماشية سيكون بتاريخ 9/8/2020م، وذلك لتوافق موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الحصول على دعم صغار مربي المواشي يتطلب 11 شرطًا تشمل:
- أن يكون سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة التنقل، ومسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن يكون من صغار مربي المواشي (50- 500 رأس من الماشية).
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص.
- ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيواء.
- أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.
- أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.
- أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه مسجل في البوابة الإلكترونية.
- أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.