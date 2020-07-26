طرح 114 محطة صرف صحي للقطاع الخاص كفرص استثمارية طويلة الأجل

قالت شركة المياه الوطنية إنها بدأت أول خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما تعتزم طرح 5 عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى، تعالج 5.1 مليون متر مكعب يوميًا تعادل 50% من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية.

شركة المياه الوطنية

العقود تشمل تطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف متر مكعب يوميًا، وكذلك محطتي وادي العرج في مدينة الطائف بإجمالي سعة تبلغ 167 ألف متر مكعب يوميًا، والعمل على تطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 108 آلاف متر مكعب يوميًا.

وأكدت الشركة أنها ستطرح أول كراسات الشروط لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، على أن يتم طرح العقود الأخرى للمجموعات الأربعة على التوالي، حيث أن العقود تشمل إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية.