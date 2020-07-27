جامعة الطائف تعتمد قبول 13919 طالباً وطالبة في البكالوريوس والدبلوم

اعتمدت جامعة الطائف أسماء 13919 طالباً وطالبة مرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، كما أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج التعاملات الإلكترونية “يسّر” الذي لن يمكن الطالب المقبول في جامعة أخرى من تثبيت قبوله في جامعة الطائف، مبيناً أن الفترة المحدد لعملية تثبيت القبول تستمر لمدة أربعة أيام.

اعتماد قبول الطلاب بجامعة الطائف

دعا عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، الطلبة المقبولين إلى الدخول عبر أيقونة خدمات القبول الموجودة في بوابة القبول، واختيار خدمة تثبيت القبول والتعرف على التخصصات التي رشحوا فيها، كما وضح ضرورة مبادرة الطالب في تأكيد قبوله من خلال أيقونة “أرغب”، مبيناً أنه في حال عدم الدخول على البوابة وتأكيد القبول في الوقت المحدد فإن ذلك سيعني أن الطالب لا يرغب في القبول، وعليه فسيتم إلغاء طلب قبوله.

بعد انتهاء فترة التثبيت سيتم ترقية القبول آلياً بناء على المقاعد الشاغرة، وكذلك بناءً على ترتيب الطالب لرغباته، وستُعلن الجامعة عن المقاعد الشاغرة يوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة الجاري.