“الثقافة” تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الثلاثاء)، تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية، برئاسة الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وكان تشكيل مجلس الإدارة يشمل نائب الوزير حامد بن محمد فايز بتعيينه عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتورة ندى محسن شبوط، وفادي بن محمد جميل، وفيصل بن فاروق تمر، وفهد بن عادل المنديل، وكريس ديركون.

مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية

سيقوم مجلس الإدارة بإصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من الهيئة، وسيشرف المجلس على تنفيذ استراتيجيات الهيئة، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، بالإضافة إلى سن اللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية

وستؤدي الهيئة أدواراً كثيرة تحت إدارة رئيسها التنفيذي دينا بنت محمد أمين، تتعلق بتطوير الأنظمة المرتبطة بصناعة الفنون البصرية، وذلك من خلال اقتراح استراتيجية قطاع الفنون البصرية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة،كما ستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الفنون البصرية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الفنون البصرية.