نصائح هامة للحماية من مرض السرطان تعرف عليها اليوم

انتشر مرض السرطان في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو مرض لا يصيب سن معين بل يُصاب به الكبار والأطفال بجميع الفئات العمرية المختلفة، حيث بحدث بسبب نمو غير طبيعي للخلايا وانقسامها، حتى يكون لها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير السليمة منها، ولكن مع تطور التكنولوجيا والطب ظهرت الكثير من الأدوية التي توقف السرطان عند حد معين.

نصائح للحماية من السرطان

التوقف عن التدخين فكل نفخة من التبغ تحتوي على 250 مادة كيميائية ضارة للصحة تتسبب في إحداث الإصابة بالسرطان سواء كان سرطان المعدة، المعدة والمثانة.

الإكثار من تناول الخضروات الطازجة حيث يجب الحرص على تناول الكثير من الخضروات والفواكه التي تحتوي على العناصر الغذائية المغذية مثل البروكلي، الملفوف التي تتمتع باحتوائها على مواد مقاومة للسرطان.

تجنب تناول اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج او النقانق التي تحتوي على المواد الكيمائية المسببة في الإصابة بالسرطان.

ممارسة التمارين الرياضية والمواظبة عليها باستمرار التي تحارب السمنة وتفقد الوزن وتساعد على تنشيط الجسم وتعزز القلب والصحة العامة ككل.