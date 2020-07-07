صور توثق العلاقة التاريخية بين المملكة والجزائر احتفالاً بذكرى استقلالها

ادى الشعب الجزائري احتفالاً كبيراً يوم الأحد الموافق اليوم الخامس من شهر يوليو الجاري، بذكرى استقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد لنحو 132 عاماً، حيث كانت الجزائر من بين البلدان التي حرص حكام المملكة بداية من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى اليوم في توطيد العلاقات معها، كما سجلت المملكة وقوفها مع الجزائر ودعم قضيتها في أكثر من مناسبة.

احتفالية الاستقلال بين السعودية والجزائر

أعلن الملك سعود عن دعم المملكة للقضية الجزائرية وتأييد مساعي الجزائر للاستقلال عام 1957 م (1374 هـ) ، وذلك من خلال رفعه العلم الجزائري في مبنى الأمم المتحدة.

بينما في عام 1958 خصصت المملكة يوماً مخصص لتجميع التبرعات للشعب الجزائري لدعم كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، وتم إنتاج طابع يحمل علم الجزائر بجوار شعار المملكة، وكان ذلك اليوم يوافق الـ 15 من شعبان عام 1377 هـ.

بينما في عام 1970 م (1390 هـ) قام الملك فيصل بزيارة الجزائر بدعوة من رئيس البلاد وقتها هواري بومدين، ليكون أول ملك سعودي يزور الجزائر.

استقبل الملك فهد بن عبدالعزيز الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، أثناء زيارته للمملكة في عام 1984 م (1405 هـ) والتي شهدت توقيع أول اتفاقية ثقافية بين البلدين.