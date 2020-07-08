صورة نادرة تجمع الملك سعود مع أبنائه الأمراء بالديوان الملكي

قامت “دارة الملك عبد العزيز” بنشر صورة تاريخية نادرة تخص الملك عبد العزيز الراحل، وهو مؤسس المملكة العربية السعودية، مع عدد 19 أميرًا من أبنائه عندما كانوا صغارًا في السن.

الملك سعود وأبنائه

بناءً على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرتها الدارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يبدو الملك عبد العزيز وهو جالس ملتف حوله أبناؤه، وكان من بينهم الملك سعود والملك فهد والملك سلمان، لملك سعود هو أكبر أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، وثاني ملوك المملكة العربية السعودية ولد الملك سعود في مدينة الكويت، وأظهرت الصورة الملك سعود طيب الله ثراه مع أبنائه الأمراء منصور وثامر وبندر وبدر وعبد الله وخالد وماجد رحمهم الله جميعاً.

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إن الصورة التقطت في قصر المربع بالعاصمة الرياض، بينما نفت صفحة متخصصة بالذاكرة السعودية أن الصورة لم تكن في قصر المربع بينما التقطت في مقر الإقامة الملكية في راس تنورة، وكان مصورها المكلف من قبل شركة “أرامكو” السعودية، وهو الأمريكي روبرت يارنل ريتشي، والتقطت عام 1939 ميلادي.