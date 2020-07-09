صور خلفيات تهنئة في عيد الأضحى المبارك 1441.. اجمل رسائل المباركة بالعيد الكبير

صور وخلفيات تهنئة ورسائل عيد الأضحى الذي ينتظر موعد قدومه جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو من الأعياد العظيمة التي يتم الاحتفال بها باتباع اجمل الطقوس، كما يسبق عيد الأضحى، يوم وقفة عرفات وهو من أفضل الأيام ويفضل الكثير من المسلمين الصيام في هذا اليوم، ويتبادل الجميع صور التهنئة بالعيد.

رسائل عيد الاضحي

مَع توافد الحَجيج واطلالة يوم العيد اقولك عيد أضحى سعيد وعمر مديد.

لكم مِني أطيب التحيات وأصدق الدَعوات من الرحاب الطاهرة.

قبل الناس والاجناس وقبل عرفة ما تنداس أهنيك بالعيد يا جواهر والماس.

هلّت الاعياد وبينهم افضل عيد أضحى مُبارك عليكم. بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم واعادكم على امثاله.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

تحمل تهاني العيد بأصدق معاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.