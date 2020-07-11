فعاليات عالم دبي للرياضة 2020 تعرف على التفاصيل

عالم دبي للرياضة، هو الفعالية المثالية لمحبي الرياضة، الذي يقدمه عالم دبي للرياضة، طوال موسم الصيف مجموعة كبيرة من الأنشطة في أكبر موقع صيفي للرياضة، حيث أنه يُقام داخل القاعات على مستوى الإمارة.

عالم دبي للرياضة

يشغل عالم دبي للرياضة الكثير من الأشخاص حيث أنه يشمل مساحة مكيفة الهواء تصل إلى أكثر من 25,000 متر مربع، كما يستضيف مجموعة كبيرة من الأكاديميات، وعشاق الرياضة من كافة الأعمار، ويُغطّي مجموعة كبيرة من برامج وفعاليات اللياقة البدنية.

فهو يناسب كافة الشرائح سواء كنت هاوي أو محترف، أو متفرج، فسوف مما يوفر مجموعة من الألعاب الرياضية يمكنك التواصل معها، فقط عليك حجز الملاعب والاستمتاع بالمباريات الممتعة والبطولات المصغرة، أو يمكن الانضمام إلى أحد الأكاديميات الرياضية الرائدة لتعزيز مهاراتك الرياضية، أو اختبر المتنافسين في النهائيات.

تشمل الألعاب الرياضية كرة القدم وكرة السلة والكريكت وتنس الطاولة والجري والرجبي والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة، كما يشهد عالم دبي للرياضة، إقامة الكثير من المخيمات الصيفية التي تعتمد على اللياقة البدنية، وتوفر إمكانية حصول الأطفال والمراهقين على قدر جيد من تدريبات اللياقة والمرح.