رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2021 .. اجمل رسائل تهنئة للاصدقاء بمناسبة عيد الاضحي

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى فهو العيد الأكبر للمسلمين الذي يأتي بعد وقفة يوم عرفات هذا اليوم الذي يصوم فيه المسلمون، ويكثرون من الدعاء، فهي أيم عيد وفرح للمسلمين جميعاً في أنحاء العالم.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك

كل عام وأنت ومن تحب بكل خير وسعادة.

أقبل عيد الأضحى، والتهنئة فيه موصولة لكل قريب إلى القلب حبيب الى الروح.

أسأل الله أن يعيد العيد عليكم سنين عديدة وأيام مديدة بصحة و افرة و قلب مطمئن.

اللهم اجعل لأحبابي عيد الاضحى عيدين، عيد للفرحة وعيد للطاعة.

عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم بلغ في العيد كل أحبابي مناهم، وأعطهم كل ما يرجون ويطلبون.

تهنئة بعيد الاضحى المبارك لكل حبيب، ولكل قريب، ولكل صاحب وفي وأخ حبيب.

تهنئة بعيد الأضحى المبارك من قلب حبيب الى قلب حبيب.

بتهنئة بعيد الاضحى المبارك أهنيكم ، و بكل الشوق في قلبي أفديكم ، و أقول لكل احبابي كل عام وأنتم بخير .