رسائل تهنئة بعيد الاضحى المبارك جديدة 2020… بطاقات تهنئة بعيد الأضحى

رسائل تهنئة بعيد الأضحى التي يحرص المسلمون في جميع بقاع الأرض بتبادلها وهي نوع من أنواع الفرح والسعادة وتعزيز المحبة والود، وهناك أسماء كثيرة لعيد الأضحى المبارك، منها عيد النحر، العيد الكبير، وعيد الحج، وغيرها، ويحرص المسلمين خلال هذا العيد على تهنئة بعضهم البعض وتبادل العزومات والزيارات.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى

مع توافد الحجيج واطلالة يوم العيد أقولك عيد أضحى سعيد وعمر مديد.

لكم مني أطيب التحيات وأصدق الدعوات من قلبي من الرحاب الطاهرة.

هلت الاعياد المبهجة وبينهم أفضل عيد أضحى مبارك عليكم.

بارك الله لكم في اعمالكم واعماركم واعادكم على امثاله بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك.

قبل الزحمة والمواعيد وقبل صيام يوم عرفة ليلة العيد الجميل وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق اقول: يا عسى عيدك سعيد.

يا عيداً أقبلت علينا بكل فرح، أبلغ سلامي لأحبتي في كل مكان، وزدهم بالسعادة والبهجة والمنح، واجعل أيامهم كلها أمناً وأماناً.

سبحان الذي كرَم بني آدم وحمّل الإنسان الأمانة، وسخر له الكائنات، أيام مباركة عليكم، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت، وذنوب مُحيت، ودرجات رُفعت، ورقاب عُتقت، عيدكم سعيد.