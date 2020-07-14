رسائل عيد الاضحى المبارك 2020 تهنئة عيد الاضحى

رسائل عيد الاضحى المبارك أصبحت محل بحث واهتمام الكثير من الأشخاص، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك حيث يسعى جميع المسلمين في جميع الأعياد إلى تبادل التهاني وإرسال برقيات تهنئة ورسائل تهنئة إلى الأهل والأحباب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن خلال موقعنا يمكنكم الحصول على أجمل الرسائل وبرقيات التهنئة الجديدة الخاصة بالعيد.

رسائل عيد الاضحى المبارك مكتوبة

العيد فرحة وأنت يا أمي كل الفرح العيد سعادة وأنت يا أمي كُل السعادة، عيد اضحى سعيد يا غالية.

بوجود ستكون فرحتنا بالعيد فرحتين أمد الله في عمرك وحفظك لنا يا مصدر السعادة.

ياغالية أنت السعادة أنتِ الهنا أنتِ الجنة أنتِ الفرحة كل عام وانت بخير وعيد اضحى سعيد.

قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير. العيد

جعلكم الله من زوار المسجد الحرام وكل عام وانتم بخير

من دعوات كفوف الحجيج .. وافواج مكة ومنى .. ومن ارض زمزم والصفا .. اهنئكم بعيد الاضحى المبارك

كل عام وانتم الى الله اقرب.. وعلى العهد اوفى .. وانفسكم دائماً ازكى.. كل عام وانتم بخير

سلامي لك ياقارئ الرسالة.. من قلبي ارسله لك.. يازهوة العيد وجماله.. عسى ربي يسعدك وبالعيد يهنيك

عيدك مبارك وسعيد.. وعسى عمرك طويل ومديد.. وياحلاة اللبس الجديد.. وكل عام وانت لعيدي عيد