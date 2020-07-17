6 أعمال إبداعية بصحراء العلا مستوحاة من تراث وطبيعة المنطقة

ضمت صحراء محافظة العلا، في الفترة الاخيرة 6 أعمال فنية إبداعية من تصميم فنانين شباب، مستوحاة من تراث وطبيعة منطقة العلا، تم تجسيد ودمج لذكريات الماضي وتطلعات المستقبل، وهو عبارة عن عمل إبداعي تركيبي مقدم من الفنانة زهرة الغامدي، حيث أنه يضم 6000 تنكة تمر معدنية بأحجام مختلفة تحتوي على 5 ألوان من الرمال والمرايا، ويمتد العمل على مسافة 80 متراً في شكل نهر مضيء.

أعمال إبداعية بصحراء العلا

هذا العمل يسلط الأضواء على مكانة العلا قديمًا كمحطة رئيسية على طرق التجارة ومركز تاريخي لتبادل البضائع بين جميع أنحاء العالم، حيث استخدم الفنان راشد الشعشعي في عمله الفني طبليات شحن البضائع البلاستيكية في شكل هندسي، لتجسيد العلا كصرح مبهج ومعاصر ومنارة عريقة للمعرفة والتبادل الفكري والثقافي، مجموعة من التراكيب المصنوعة من أنسجة “الترامبولين”، في أشكال شبيهة بالبرك المائية التي تتشكل لفترات قصيرة في صحراء العلا.

وهي عمل للفنان “آل سيد”، يوضح تقاسيم العلا الجغرافية وطرق التجارة قديما كشريان للحياة، وهو تجميع لحروف أبيات شعر من قصيدة للشاعر “جميل بثينة” والتي قال فيها:

“ألا ليتَ ريعانَ الشبابِ جديدُ ودهراً تولى، يا بثينَ، يعودُ

ألا ليتَ شعري، هلَ أبيتنّ ليلةً بوادي القُرى؟ إني إذَنْ لَسعيد!”