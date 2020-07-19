اجمل رسائل تهنئة بعيد الاضحى المبارك 2020

تهنئة عيد الأضحى 2020، التهنئة بعيد الأضحي من الأشياء التي يحرص عليها المسلمون في كل عيد أضحى سواء لأقاربهم أو أصدقائهم أو معلميهم، حيث تهنئة عيد الأضحى تعمل على التآلف والتواصل والحب بين المسلمين في تلك الأيام المباركة والسعيدة التي أقرها الله سبحانه وتعالي على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

رسائل تهنئة بعيد الاضحى

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علّمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل التهاني قبل كل البشر، كل عام وأنت بخير

مَع توافد الحَجيج واطلالة يوم العيد اقولك عيد أضحى سعيد وعمر مديد.

لكم مِني أطيب التحيات وأصدق الدَعوات من الرحاب الطاهرة

قبل الناس والاجناس وقبل عرفة ما تنداس أهنيك بالعيد يا جواهر والماس.

لم أستطع أن أقولها لأحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طاوعوني، حبّيت إنك أوّل من يسمعها، كلّ عام وإنت بخير يا عيوني.

هلّت الاعياد وبينهم أفضل عيد أضحى مُبارك عليكم.

بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم واعادكم على أمثاله.

العيد في السنة مرتين.. لكن في الكون مفيش زيك اثنين حاولت أسابق الناس.. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس.. وأقولك كل عام وإنت بخير.. يا مشعل الرقة والإحساس.

ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيد.. نهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد