غواص سعودي يلتقط مناظر خلابة للشعاب المرجانية بمشروع “أمالا”

وثق غواص سعودي رحلته بين الشعاب المرجانية بمشروع أمالا في الجزء الشمالي الغربي للبحر الأحمر، حيث أظهر مناظر طبيعية خلابة للشعاب المرجانية التي تمتاز بها تلك المنطقة، والأسماك الصغيرة الجميلة التي عكست الطبيعة الجاذبة لتلك المنطقة البحرية، هذا المشروع أحدث طفرة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية

مشروع امالا

مشروع أمالا أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سبتمبر من عام 2018 ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تعتمد فكرته على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.

أمالا” هو مشروع جديد أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودية في بهدف سعيه لتوسيع محفظته الاستثمارية لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو عبارة عن واجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر للنقاهة والصحة والعلاج.

يقع “أمالا” على ساحل البحر الأحمر، ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويمتد على مساحة تبلغ 3800 كليو متر مربع، وهي تتميز بالمناخ المعتدل على مدار العام وموقعها المركزي بين أوربا وأفريقيا والشرق الأوسط.