متنزه الملك فهد بغابة “سقام” وجهة سياحية مميزة في منطقة نجران

يعد متنزه الملك فهد الوطني في غابة “سقام” بنجران من المتنزهات الخلابة في المملكة، والتي يمكن للفرد أن يحظى بأوقات ممتعة بها، ويقع المتنزه ضمن غابة سقام في القطاع الجنوبي لمدينة نجران، وتبلغ مساحته حوالي 4 ملايين متر مربع، ويحتوي على مسطحات خضراء وورود، بجانب أشجار السمر والسدر وأشجار أخرى زرعتها أمانة المنطقة.

متنزه الملك فهد

تتميز أجواء المتنزه في الفترة الحالية بانخفاض درجات الحرارة، نظراً لمرور المنطقة بحالة مطرية متوقع استمرارها خلال الأسبوع المقبل، مما شجع العديد من الزوار على القدوم إليها في الأيام الحالية، والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخضراء، يمكن لزائري المتنزه أن يستمتعوا بممارسة الرياضة، مثل رياضة المشي في الممرات أو ركوب الدراجات، كما يوجد العديد من مجاميع الألعاب المختلفة المخصصة للأطفال وصغار السن.

كما قامت الأمانة بزيادة مساحة المسطحات الخضراء الموجودة به، وذلك بزراعة 3000 متر مربع من النجيلة الطبيعية بالمسطح الجديد، كما قامت بصيانة النوافير المائية والممرات وأعمدة الإنارة ومجاميع الألعاب في جميع أنحاء المتنزه