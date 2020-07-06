وزارة التجارة تكثف الجولات الرقابية لرصد المخالفين

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن قيامها بتكثيف الجولات الرقابية علي الأسواق التجارية داخل جميع انحاء المملكة العربية السعودية وذلك بهدف مراقبة أسعار السلع والمنتجات وخاصة بعد، إضافة ضريبة القيمة المضافة وايضاًللتأكد من توافر السلع كاملة والبدائل لها وذلك لضمان توفير سلع بأسعار تنافسية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة كما تعمل الجولات الرقابية على التأكد من وجود فواتير وعدم التلاعب بها وعدم اختلاف الأسعار الموضحة على السلع المختلف المعوضة وسعرها وقت الحساب حيث كانت قد أشارت الوزارة في وقت سابق ان الاسعار على الرف تشمل سعر ضريبة القيمة المضافة.

تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق السعودية

وفرة الوزارة العديد من الجولات التفقدية والرقابية للتأكد من التزام الجميع داخل الاسواق والمولات التجارية بالالتزام وعدم التلاعب بالاسعار او بالمنتجات وايضاً قامت الوزارة بمناشدة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ في حالة وجود أي مخالفات وذلك عن طريق تطبيق بلاغ تجاري المتوفر لاجهزة الاندرويد والايفون او عن طريق الاتصال بالرقم الموحد البلاغات 1900 او عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين .