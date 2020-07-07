حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/7/2020 .. والأرصاد تحذر من موجة حرارة شديدة

تشهد حالة الطقس اليوم في المملكة عدم استقرار وارتفاع في درجة الحرارة بعدد من المناطق، وانخفاضها وهطول ببعض المناطق الأخرى ما جعل الأرصاد تطلق تحذير اليوم للمنطقة الشرقية التي تشهد إرتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار عن سقوط الأمطار المتوسطة الي الكثيفة على مناطق عسير وجازان، وبعض المناطق من الباحة كما تشهد المناطق اتربة يصاحبها رياح سطحية ما يتسبب في انعدام الرؤية.

تشهد كل من أجزاء من الرياض والقصيم ، والحدود الشمالية، والجوف، نشاط في الرياح السطحية تبدأ من خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم الثلاثاء.

أوضحت الهيئة العامة ان بعض الأجزاء من المنطقة الشمالية تشهد اليوم إرتفاع كبير في درجات الحرارة يصل ل 48 درجة، وتستمر الموجة الحارة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسط تنبيهات من الهيئة بتوخي الحذر من المناطق التي تشهد ارتفاع لمستوى هطول الامطار، وارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتتابع الهيئة كافة مستجدات حالة الطقس والإعلان عنها.