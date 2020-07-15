“عبد الله المسند” ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة.. موعد ذروة الحر السنوية على المملكة

أعلن الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ اهم التطورات التي تشهدها حالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية التي تشهد إرتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد كبير من المناطق، والمحافظات مع تحذيرات المواطنين من أوقات ذروة ارتفاع درجة الحرارة تجنبا للاضرار الكثيرة التي ممكن يتعرض لها الشخص في هذه الموجة الحارة.

عبد الله المسند ارتفاع درجة الحرارة الأيام المقبلة

أكد المسند ان الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المملكة، كونها هيا الأيام الأكثر أرتفاع في درجات الحرارة طوال العام التي تعرف بذروة الحر الشديد على المملكة التي تسجل فيها درجة الحرارة إرتفاع ملحوظ.

تستمر ذروة الطقس الحار بالسعودية خلال العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو حتى العشرة الأوائل من شهر أغسطس المقبل، وتبدأ الأجواء النهارية في التحسن نهاية شهر سبتمبر القادم، وتعد مواعيد سنوية في حالة الطقس بالمملكة كل عام، وتصل خلالها درجة الحرارة الي50 درجة مئوية في بعض المناطق منها الرياض، ومكة المكرمة وغيرهم من المناطق.