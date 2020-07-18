حالة الطقس في السعودية اليوم السبت الموافق 18/7/2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم السبت في ظل استمرار أرتفاع درجات الحرارة بعدد كبير من المحافظات ما يجعل هناك ارتفاع نسبة الرطوبة بعدد كبير من المناطق وهو موعد سنوي في أرتفاع الحرارة بطقس المملكة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

أوضحت الهيئة العامة استمرار إرتفاع درجة الحرارة بعدد من المناطق منها الدمام التي تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 47 درجة مئوية، وأما القريات، وابها، والطريف فتسجل اقل درجة حرارة 22 درجة مئوية، لتستمر الموجة الحارة التي تشهدها المملكة الفترة الحالية.

تستمر حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المناطق، منها الرياض، مكة المكرمة، نجران، وأيضا بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية، تؤثر ايضا حركة الرياح على طول الطريق الساحل الذي يبدأ من الليث وحتى جازان.

يتوقع خبراء المناخ باستمرار حالة الطقس الحارة الحالية حتى العشرة الأوائل من شهر اغسطس 2020، وتبقي الفترة الحالية هي من أكثر الفترات إرتفاع في درجات الحرارة.