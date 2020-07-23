الطب الشرعي” يسلم جثامين ضحايا الأحساء لذويهم

انتهى الطب الشرعي من تشريح جثامين ضحايا الأحساء وتسليمهم لذويهم مع مواصلة التحقيق في كشف غموض القضية التي مازال لم يتم التوصل لمرتكبي هذه الواقعة التي شهدتها منطقة الشعبة بمحافظة الأحساء الأيام القليلة الماضية، ومازالت الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في كشف الحقيقة.

تشييع جثامين ضحايا الأحساء

في حالة صحية سيئة تسلم أهالي الأطفال الخمس عقب الانتهاء من التشريح لكشف ملابسات الواقعة، وأمر الطب الشرعي باستلام الجثامين، وقام الأهالي بدفنهم في مدافن الشعبة، وسط حضور مكثف للأهالي مع الحرص والالتزام بكافة التدابير الصحية والوقاية خلال الدفن.

تواصل قوات الأمن التحقيقات لكشف تفاصيل جريمة الأحساء التي فقدت فيها أسرة خمسة من أبناءهم في صورة مفجعة عثر فيها والد الأطفال عليهم مفارقين الحياة ببعض الطعنات في الرقبة، وعثر على شقيقهم البالغ من العمر 19 عام مربوط بحبل ومشنوق بأحد المناطق المخصصة لنشر الملابس، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي مازالت تتولى التحقيق لمعرفة من وراء الحادث، الذي مازال أهالي الأطفال يعيشان حالة نفسية وصحية سيئة للغاية.