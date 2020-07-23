” المسند” يتوقع اتساع رقعة الحالة المطرية اليوم الخميس 23/7/2020

توقع استاذ المناخ عبد الله المسند اليوم الخميس حالة الرقعة المطرية بعدد من المناطق في المملكة جراء حالة الطقس الغير مستقرة التي تشهدها السعودية الفترة الحالية، واستمرار هطول الامطار الصيفية على عدد كبير من المناطق على الرغم من أرتفاع درجات الحرارة الا هناك استمرار للامطار.

عبد الله المسند توقع تساقط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة

توقع استاذ المناخ ان تشهد أجزاء من جازان، وعسير، نجران مع توقعات بأن يمتد هطول الأمطار على الشمال حتى تصل إلى المناطق الجنوبية من الرياض، وقد تصل الأمطار الي اجزاء محدودة من المدينة المنورة.

تستمر حالة الطقس الغير مستقرة على عدد من المناطق التي أشار إليها استاذ المناخ في تصريحاته اليوم كما أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمس واضحت نشاط الأتربة والغبار ما يؤثر سلبا على الرؤية الأفقية، وتعد هي الأيام التي تشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة بجانب استمرار هطول الأمطار على عدد كبير من المناطق التي تعلن عنها حماية البيئة مسبقا لانذار المواطنين.