رئاسة شئون الحرمين: جهود استثنائية خلال موسم الحج هذا العام

تقوم رئاسة شئون الحرمين الشريفين بعدد من الإجراءات المكثفة مع موسم الحج هذا العام الذي يختلف عن أي عام آخر نظرا لفيروس كورونا الذي لا يزال ناشطا في العالم، ومخاوف الزحام والتكدس جعل المملكة تتخذ إجراءات تباعد اجتماعي بين كل حاج وآخر متر ونصف مع خلال وضع علامات تباعد، وعدد من الإرشادات الطبية والنصائح خلال الحج.

رئاسة شئون الحرمين خطة متكاملة للحجاج لسلامتهم أثناء الحج

أكد هاني حيدر المتحدث باسم رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ان هناك خطة متكاملة لسلامة وأمان الحجاج هذا العام، فقد تم توفير الاف من العمال لعمليات التنظيف والتعقيم بصورة مستمرة تصل 10 مرات في اليوم، بجانب عمليات التطهير التي تحدث بصورة طارئة في حالة إزالة آثار الغبار والأمطار.

بلغ عدد العمال في عمليات التنظيف 3500 عامل وعاملة، بجانب تعقيم عبوات ماء زمزم التي تقدم للحجاج خلال موسم الحج هذا العام، بجانب توفير الاحتياجات الطبية والصحية التي تقدم لجميع ضيوف الرحمن أثناء تأدية الفريضة المقدسة التي تقتصر على السعوديين والمقيمين.