” الزعاق” يوضح حالة الطقس في المملكة والخليج يوم وقفة عرفة والعيد

أعلن الخبير الفلكي خالد الزعاق عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية، والخليج خلال وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية التي تشهدها السعودية الفترة الحالية من هطول للامطار والغبار، وجريان السيول بعدد من المناطق.

الزعاق ارتفاع درجات الحرارة في عيد الأضحى

أوضح الزعاق بأن تشهد منطقة الخليج والمملكة حالة من الطقس الغير مستقر خلال وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة وتستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويصاحب الموجة شديدة الحر ارتفاع في الرطوبة أيضا.

تبدأ موجة الحر الشديدة ذروتها في الأجزاء الشمالية الشرقية منها رفحاء، وعرعر، والحفر وتمتد الموجة الحارة لأجزاء من الغربية، وتمتد للوسطي والشرقية موضحا ان هذه هي أيام المرزم التي ترتفع فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة يصاحبها إرتفاع في نسبة الرطوبة أيضا لتستمر المملكة في حالة طقس حار على معظم الانحاء يصاحبها هطول الأمطار، ونشاط الرياح السطحية والغبار على عدد كبير من المناطق والمحافظات السعودية.