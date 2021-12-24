السعودية تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سُجلت في المملكة العربية السعودية اليوم، 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان رسمي أعلنته وزارة الصحة، في إطار حرصها على التفاعل الدائم مع المواطنين وتزوديهم بكل المعلومات المتعلقة بالوضع الوبائي في بلادهم، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها رصدت نحو 121 حالة تعافِ ووفاة حالة أخرى.

ومنذ أن ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا على أرض المملكة وحتى اليوم، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 552081 إصابة، شُفي منهم 540627 شخص، بينما زاد عدد الوفيات إلى 8869 شخص شخص، كما أن هناك 36 حالة فقط تتلقى العلاج في غرف الرعاية المركزة، وجاءت العاصمة الرياض في طليعة المدن التي سجلت عدد إصابات اليوم بواقع 127 شخص.

وحلت جدة في المركز الثاني بستين إصابة، ثم مكة بخمس وأربعين إصابة، مقابل إحدى عشرة إصابة في الدمام، كما أن المدينة المنورة شهدة ثمانية إصابات، مقابل 14 إصابة موزعة بالتساوي على الطائف الهفوف، كما جرى رصد 6 إصابات، واكدت وزارة الصحة السعودية على أهمية التواصل مع مركز 937 للحصول على الاستشارات الطبية طوال ساعات اليوم وزيارة المستشفى فور الإحساس بأي من أعراض الأمراض التنفسية.