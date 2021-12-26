وزير البيئة: أصول المياه أكثر من 100 مليار ريال

Gamal
أخبار السعودية
Gamal26 ديسمبر 2021آخر تحديث : الأحد 26 ديسمبر 2021 - 4:48 مساءً
وزير البيئة: أصول المياه أكثر من 100 مليار ريال

قال وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن الوزارة مستمرة في مسعاها نحو تحلية المياه، وإن هيئة الغذاء والدواء هي المنوطة بمراقبة صناعة المياه المعلبة وعدم وصول أي علب فاسدة إلى المواطنين، وفقا لما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أهمية عدم تهويل الأمور عهلى المواطنين والحرص على نقل الصورة كاملة.

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وذكر خلال تصريحات خاصة لصحيفة “عكاظ”، أن الوزارة مستمرة في تحقيق الاستدامة، التي لن تتأتى إلا عن طريق مساهمة الحكومة والمواطنين في تغطية التكلفة، مشيرًا إلى وجود دراسة لغير نموذج يعبر عن الهيكل التنظيمي لتوزيع المياه في أكثر من منطقة سعودية، قبل أن يتم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين لكي يعتمده.

وتابع، أن قيمة أصول هذا القطاع قد تتخطى حاجة المائة مليار ريال سعودي، وبالتالي فإن العمل ذا الصلة لن يستغرق وقتا قليلا على الإطلاق، لضمان صرف المبالغ المالية الطائلة في مكانها، منعا لإهدار المال العام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الجهات الحكومية تعكف على عمليات توزيع المياه المعلبة بنسبة 100% حفاظا على حياة المواطنين.

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